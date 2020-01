Resident Evil 3 : un tout nouveau trailer et une tonne d'images, le Nemesis met la pression

Depuis son anonce il y a plusieurs semaines, Resident Evil 3 n'en finit pas de susciter l'intérêt. Et c'est bien normal : après la violente claque de Resident Evil 2 l'année dernière, nous sommes prêts à replonger corps et âme dans ce Raccoon City magnifié qui, cette fois-ci, accueillera ce bon vieux Nemesis. Ennemi particulièrement dur à cuire, il prendra en chasse Jill Valentine et son side-kick Carlos pendant toute l'aventure : chouette nouvelle, Capcom vient tout juste de sortir une nouvelle bande-annonce dans lequel il apparait généreusement.Un trailer particulièrement mouvementé qui permet d'avoir de jolis extraits de gameplay, ainsi que plusieurs visuels d'ennemis et personnages : en marge, la firme japonaise livre une de nombreux screenshots et artworks histoire de rassasier tout le monde. On ne peut qu'approuver. Ce remake attentionné de l'œuvre culte de 1999 sortira sur PC, PS4 et Xbox One le 3 avril prochain. Tenez-vous prêts.