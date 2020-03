Resident Evil 3 : quand Capcom parle du nouveau design de Jill Valentine

Lorsque nous nous sommes penchés sur Jill à l'époque, si vous regardez son premier design, nous avons fait le nécessaire pour la faire ressortir. Mais avec le remake, tout est à un niveau photoréaliste : nous essayons vraiment de créer une atmosphère crédible. Nous voulons avoir une Jill qui corresponde à cela, mais qui reste fidèle à sa personnalité et à son essence d'origine. Et c'est vraiment ainsi que nous avons créé la nouvelle Jill.





À l'instar du Resident Evil 2 survenu l'année dernière, Capcom a effectué un énorme travail de réinterprétation sur le remake du cultissime Resident Evil 3, originellement sorti en 1999. Entre autres, le nouveau design de Jill Valentine qui aura fait couler de l'encre mais à juste titre : pour les développeurs, la réécriture graphique du personnage était nécessaire comme l'explique le producteur Peter Fabiano à Edge Magazine.Une politique similaire au remodelage de Claire Redfield de Resident Evil 2, en soi, et qui s'avère plutôt convaincante. On rappelle que Resident Evil 3 sortira le 3 avril prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One et que nous avons eu l'occasion d'y jouer plusieurs heures en avant-première : d'ailleurs, notre preview est disponible juste ici