Resident Evil 3 : l'édition collector confirmée en Europe, petit rappel du contenu

Annoncée le mois dernier aux Etats-Unis, l'édition collector de Resident Evil 3 sera également proposée en Europe comme l'annonce Capcom dans un communiqué officiel. On rappelle qu'elle contiendra l'édition lenticulaire du jeu, la B.O. en version physique, une figurine à l'effigie de Jill Valentine, un artbook et une carte de Raccoon City. A noter que l'édition collector n'est pas encore disponible en précommande, mais Capcom promet qu'il fera signe lorsque ce sera le cas.Attendu pour le 3 avril prochain sur Xbox One, PS4 et PC, ce remake promet un certain nombre de changements majeurs par rapport à l'aventure originale sortie en 1999 sur PlayStation. On s'attend, entre autres, à ce que Carlos joue un rôle encore plus prépondérant que dans Resident Evil 3 : Nemesis. Par ailleurs, en plus de la campagne solo, les développeurs ont également prévu un mode multijoueur (Resident Evil : Resistance) qui ne devrait pas être anecdotique.