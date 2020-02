Resident Evil 3 : du gameplay en veux-tu en voilà pour le solo et le multi

En janvier dernier, Capcom nous giflait gentiment avec son exceptionnel remake de Resident Evil 2 : un peu plus d'un an plus tard, la firme remet ça et accouchera bientôt de sa suite, également adaptée du jeu culte éponyme... Resident Evil 3. Bref, on ne présente plus l'aventure culte de Jill Valentine, de son pote Carlos et surtout du terrifiant Nemesis qui se chargera de suivre nos amis pendant toute l'aventure : d'ailleurs, nous avons récemment eu l'occasion d'y jouer plusieurs heures et notre avis (positif) est disponible à cette adresse . Nous vous conseillons évidemment d'y jeter un œil.Et si jamais la flemme vous envahissait et que vous préfériez vous tourner vers des vidéos bien fichues et explicatives - bouh ! - nous avons très exactement ce qu'il vous faut. La chaîne YouTube officielle de PlayStation vient tout juste de publier deux contenus fort intéressants, l'un centré sur la campagne solo et l'autre sur le multijoueur, nommé Resistance. Un bon moyen de comprendre le b.a-ba de chacune de ces deux parties qui, on le rappelle, seront disponibles le 3 avril prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.