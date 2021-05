Remnant From the Ashes : un trailer explosif en 4K pour la sortie de l'upgrade PS5 et Xbox Series X

le mode Graphique permettant de faire tourner le jeu en 4K et 30FPS ou le mode Performance, avec du 1080p/60FPS. Oui, on aurait clairement aimé avoir du 4K/60FPS mais c'est comme ça, c'est la vie. En attendant de télécharger le patch, voici un trailer entièrement dédié à la next-gen, juste ci-dessous. Et bon week-end à tous !





Sorti en 2019 sur PC, PS4 et Xbox One, Remnant From the Ashes s'est avéré une chouette surprise qui avait fait parler d'elle : son principe de jeu en coopération et de monde aléatoirement conçu avait fait mouche et, encore aujourd'hui, connait un certain succès. Ses développeurs, Gunfires Games (oui, les auteurs du mitigé Darksiders III), ont alors eu la malice de concocter une upgrade PS5 et Xbox Series X pour les versions PS4 et Xbox One, laquelle vient tout juste de se rendre disponible pour les possesseurs de ces dernières. Une bonne nouvelle, à condition de posséder l'une des consoles next-gen, bien évidemment. C'est mieux.Ainsi, deux modes sont proposés :