Remnant From The Ashes : un trailer de lancement plein de monstres pour le DLC Swamps of Corsus

Perfect World nous informe que le DLC Swamps of Corsus de Remnant : From the Ashes est disponible en téléchargement depuis ce matin. Pour marquer le coup, l'éditeur nous dévoile un trailer de lancement rempli de monstres. Vendu sur Steam au prix de 9.99€, ce contenu permettra aux joueurs de revisiter le monde de Corsus aux mains du culte de l'Iskal, ainsi que de profiter d'un tout nouveau mode survie. Ce dernier transforme le jeu en un véritable rogue-like impitoyable dans lequel la difficulté va augmenter toutes les 3 minutes. Pour plus d'infos sur ce DLC, on vous suggère d'ailleurs d'aller jeter un oeil à notre preview située à cette adresse . Si vous êtes joueur console, sachez qu'il va falloir patienter jusqu'au 4 juin prochain avant de pouvoir profiter de Swamps of Corsus sur PS4 et Xbox One.