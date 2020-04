Remnant From the Ashes : un trailer et une date pour le DLC Swamps of Corsus

Perfect World dévoile aujourd'hui un tout nouveau trailer de Remnant : From the Ashes, à l'occasion de la sortie prochaine du DLC Swamps of Corsus. On découvre dans cette vidéo les nouveautés apportées au titre. Les joueurs vont donc pouvoir mettre la main sur trois nouvelles armes et des nouveaux mods, sans oublier les quatre donjons supplémentaires avec leur boss et ennemis spécifiques. Par ailleurs, sachez que l'extension intégrera le mode "Survie" qui transformera le jeu en un véritable rogue-like.

Swamps of Corsus sortira le 28 avril sur PC au prix de 9,99€, et un peu plus tard sur consoles. De plus, une édition spéciale de Remnant : From the Ashes contenant le jeu ainsi que le DLC sera également disponible au même moment pour 44,99€, sachant que la Xbox One et la PS4 devront là encore patienter. Pour plus d'infos, on vous suggère d'aller jeter un oeil à notre preview toute fraîche à cette adresse.