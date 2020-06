Remnant From the Ashes : le DLC "Subject 2923" annoncé, des images, une date et un trailer

Gunfire Games n'en a pas terminé avec Remnant : From the Ashes, puisque le studio annonce un nouveau DLC baptisé "Subject 2923". Attendue pour le 20 août prochain sur PC, Xbox One et PS4 (soit un an jour pour jour après la sortie du jeu), l'extension permettra de d écouvrir les origines des Rêveurs et comment ils se connectent à la Racine, notamment avec une expédition vers le Service Prime et plusieurs nouveaux lieux tels que d es terres rurales, une base militaire abandonnée sur la Terre en ruines, ou encore les sommets gelés du monde de Reisum.



Naturellement, pour affronter les nouveaux boss, les développeurs ont intégré des nouvelles armes et modificateurs, des nouveaux ensembles d'armure et leur apparence, et des nouveaux accessoires. Enfin, on nous annonce une mise à jour pour les modes Survie, Aventure et Hardcore. " Des nouvelles menaces surgissent avec les monstres, donjons et boss de Reisum qui viennent enrichir les modes Survie et Aventure, est-il mentionné. Le mode Hardcore reçoit pour sa part un ensemble de nouvelles récompenses." A noter que l'accès au mode Survie nécessite de posséder le DLC "Swamps of Corsus".









