Red Dead Online : voici les défis, bonus et promotions de la semaine

Comme chaque semaine, Rockstar nous détaille la liste des défis bonus et promotions qui vont avoir cours dans Red Dead Redemption, afin que les joueurs qui veulent maximiser leurs gains d'XP et de gold sachent quoi faire. Les explorateurs des plaines de l'Ouest américain vont pouvoir mettre les mains sur une carte au trésor (en terminant 5 défis), profiter d'un boost de 50% d'expérience (en terminant les missions scénarisées, de vente et de promotion en discutant avec Maggie et Marcel dans la distillerie) et obtenir un passe de hors-la-loi qui fera gagner l'équivalent de 10 niveaux à votre club. Enfin, de nombreuses promotions sont en cours chez Wheeler Rawson & Co, avec 25% de remise sur les purs-sang arabes, 30% de remise sur les gilets et bandoulières, et enfin 40% de remise sur l'arc et la canne à pêche.