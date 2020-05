Red Dead Online : voici les promotions de la semaine, des bonus annoncés également

Fidèle à ses habitudes, Rockstar Games continue d'alimenter de manière hebdomadaire le contenu de Red Dead Online. Aujourd'hui, la maison des frères Houser annonce tout un tas de promotions dans les boutiques. "Changez de vocation à prix réduit en profitant d'une réduction de 5 lingots d'or sur la licence de chasseur de primes, l'étal de boucher, le sac de collectionneur et les distilleries clandestines, est-il indiqué. Si vous souhaitez personnaliser votre camp, profitez également de 50 % de réduction sur la plupart des articles de la boutique du campeur." Par ailleurs, on nous assure que le catalogue renferme d'autres réductions telles que 40% sur les carabines, 60 % sur les chapeaux, ou encore 70 % sur les pantalons.



Jusqu'au 11 mai prochain, les vêtements en édition limitées resteront disponible dans le catalogue Wheeler, Rawson & Co. Ca concerne le t uyau de poêle à plumes, le chapeau d'Owanjila, la veste Benbow, le manteau Eberhart, le pantalon à conchos, les chaussettes reprisées, les bottines d'archerie, et les chaussures Salter. Il y a aussi les as de la gâchette et les cavaliers qui seront sans doute intéressés d'apprendre qu' en participant à des confrontations ou des courses, ils auront la possibilité de récolter 25 % de dollars et d'or bonus, ainsi que 100 % d'expérience supplémentaire.



Enfin, il est souligné que "c ette semaine, les joueurs qui parviendront à achever 3 défis du jour recevront une carte de compétence de leur choix. La récompense sera disponible dans le menu Avantages dans les 48 heures après la réalisation du dernier défi." C'est bien noté.