Razer : les périphériques Xbox compatibles avec les Xbox Series X et Series S

Bonne nouvelle pour ceux qui ont investi dans des périphériques Razer pour leur Xbox One, puisque la marque aux serpents nous indique que ces derniers seront entièrement compatibles avec les nouvelles Xbox Series X et Series S. Des casques aux manettes en passant par le célèbre stick arcade Atrox, tout sera compatible dès l'arrivée des machines de nouvelle génération, ce qui veut dire qu'il ne sera pas nécessaire d'abandonner vos périphériques préférés. On en profite d'ailleurs pour vous dresser la liste des produits concernés ci-dessous.

- Razer Nari Ultimate conçu pour Xbox

- Razer Wolverine Ultimate

- Razer Wolverine Tournament Edition

- Stick Arcade Razer Atrox conçu pour Xbox

- Razer Thresher conçu pour Xbox

- Razer Turret conçu pour Xbox