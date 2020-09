Razer : la marque dévoile un chewing-gum spécial pour les gamers

Après les périphériques gaming, la marque Razer a décidé de s'attaquer au porte-monnaie des gamers via divers produits dérivés, dont une gamme appelée Respawn qui est centrée autour des compléments alimentaires. En effet, à quoi bon avoir un mulot 20000 DPI si l'humain ne suit pas derrière. Pour doper les joueurs, la marque a donc commercialisé une boisson énergétique, et passe désormais la seconde avec des chewing-gums. Vous avez bien lu, il sera désormais possible de se procurer de la gomme à mâcher fourrée avec divers ingrédients miracle, afin d'améliorer ses performances en jeu, et particulièrement sa concentration.

Si on ne trouve pas d'amphétamines type Adderall dans le produit (et heureusement), la marque vante "des efforts de R&D intense" afin d'arriver à une subtile combinaison de thé vert pour la caféine, et de vitamines (B3, B5, B6, B12). L'avantage du chewing-gum serait une absorption plus rapide des nutriments par l'organisme, et surtout un effet qui s'arrête plus rapidement une fois la gomme mise à la poubelle. Pourtant, à 27.99 dollars le paquet de 10 (soit 2.80$ LE chewing-gum) on doute que les clients recracheront cette précieuse friandise. Disponibles en trois saveurs (menthe fraîche, grenade/pastèque et tropical punch), les chewing-gums prennent la forme de tablettes noires (qui ne colorent pas la langue), mais rien ne dit qu'on pourra les trouver en Europe.