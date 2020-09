Razer : une date et un programme chargé pour la RazerCon 2020

La marque Razer nous annonce que sa communauté va bientôt pouvoir se réunir autour d'un gros événement appelé RazerCon 2020, via tous les canaux habituels, qu'il s'agisse de Twitter, YouTube, Twitch ou encore Facebook. Le 10 octobre prochain, les fans pourront donc assister à des conférences, des annonces de nouveaux produits siglés avec les trois serpents, mais aussi à des aperçus de certains jeux à venir. D'ailleurs, sachez que la keynote du PDG de la société sera certifiée Chroma, et fera régir tout votre set-up RGB pour vous plonger dans l'ambiance. Parmi les jeux qu'on pourra apercevoir, la marque annonce Romero Games (Empire of Sin), Paradox Interactive ou encore Perfect World Entertainment (Torchlight III).

D'autres partenaires seront de la partie, dont Intel, Nvidia, mais aussi Western Digital, tandis que la journée se conclura par un grand concert avec Sabaton et Herman Li de Dargon Force, et des invités comme Tosin Abasi (Animals As Leader) et Tim Henson (Polyphia). Seul hic, il faudra veiller tard puisque la journée commencera le 10 octobre à 18h, heure française.