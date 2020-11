Ratchet & Clank Rift Apart : le jeu prévu aussi sur PS4 ? La réponse d'Insomniac Games

"

, avait d'ailleurs expliqué le patron Jim Ryan en septembre dernier.

"



Pour que les joueurs n'aient pas l'impression qu'on leur force la main, certains jeux annoncés sur PS5 sortiront également sur son prédécesseur - Sackboy : A Big Adventure, Marvel's Spider-Man : Miles Morales, ou encore Horizon : Forbidden West sont concernés. Et R atchet & Clank : Rift Apart dans tout ça ? Eh bien, Insomniac Games a été on ne peut plus clair sur le sujet. "Il est exclusif à la PS5", a en effet répondu le studio à un tweetos.





It’s a PS5 exclusive — Insomniac Games (@insomniacgames) 2 novembre 2020



Lors de la gamescom 2020, Insomniac Games a révélé la présence de deux modes : 1) Pour jouer en 4K 30fps, 2) Pour jouer en 60fps mais avec une résolution moindre. Les observateurs penchent pour le 1440p, mais rien n'a encore été officialisé. Ratchet & Clank : Rift Apart ne dispose pas encore d'une date de sortie.





Bien que tous les regards soient tournés vers la PS5, Sony Interactive Entertainment n'a absolument pas l'intention de ranger la PS4 au placard, bien au contraire.La communauté PS4 continuera d'être importante pour nous pendant encore trois-quatre annéesSi nous faisons correctement les choses, beaucoup d'utilisateurs sauteront le pas et s'achèteront une PS5, mais des dizaines de millions d'entre eux joueront toujours sur PS4.