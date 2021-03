Ratchet & Clank (2016) : bientôt un patch pour améliorer le jeu sur PS5, voici ce qui change

Ratchet & Clank (2016) will be playable in 60 FPS on PS5 after a new update in April! As part of the Play at Home campaign, download the game for free now through 3/31. #RatchetPS4https://t.co/Iw6CMNByFU pic.twitter.com/VEFiW3IMWK — Insomniac Games (@insomniacgames) 29 mars 2021

Bien que la rétrocompatibilité avec les jeux PS4 existe sur PS5, Sony est encore loin de rivaliser avec celle proposée chez Microsoft, bien plus large et optimisant quasiment tous les titres de la première Xbox à la Xbox One. Néanmoins, le constructeur japonais semble conseiller vivement à ses studios de développer des patchs pour certaines grosses exclusivités, de manière à les améliorer sur PlayStation 5 : ainsi, God of War, Ghost of Tsushima ou encore Days Gone tournent désormais en 4K et en 60FPS... pour le plaisir de nos petits yeux ébahis. Bonne nouvelle, Insomniac Games vient d'annoncer que Ratchet & Clank, le remake/reboot sorti en 2016, aura droit lui aussi à un traitement de faveur.De quoi profiter au mieux de ce périple galactique réussi - un joli 17/20 dans nos colonnes - et de relancer la hype avant la sortie du tout nouvel opus sur PS5, Rift Apart. Et pour la petite information celui-ci ne sera pas une suite au titre de 2016 mais bien une de l'univers originel, établi avec tout de même plus d'une dizaine d'épisodes depuis 2002.Au passage, on rappelle que Ratchet & Clank (celui de 2016, donc) est actuellement offert sur le PlayStation Store, et ce jusqu'au 31 mars. Ce serait tout de même dommage de ne pas en profiter.