Pulse Red : Microsoft unboxe et présente sa nouvelle manette Xbox Series X|S

Officiellement présentée le 11 janvier dernier, la manette Pulse Red de chez Xbox arrive dans quelques jours sur le marché ; le 19 février 2021 pour être exact. Aussi, pour préparer le terrain et rappeler aux joueuses et joueurs de sa venue, Microsoft nous propose de découvrir la manette sous toutes les coutures à travers cette vidéo unboxing et présentation du produit. C'est Josh Stein, le Community Manager de chez Xbox US qui s'est prêté à l'exercice du déballage en bonne et due forme. Pas de gants blancs en velours pour lui, mais l'envie de partager ses premières impressions autour de cette manette bi-couleur, puisque son dos est entièrement blanche, alors que sa façade est d'un rouge éclatant. De là à y voir un symbole de l'amour pour la Saint-Valentin, qui est donc aujourd'hui, il n'y a qu'un pas qu'on veut bien franchir. La manette Red Pulse sera proposée au tarif de 59,99€.