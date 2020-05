PS5 / Xbox Series X : pour le réalisateur de Scorn, le SSD ne sera pas le meilleur atout de la next-gen

Ljubomir Peklar, le réalisateur de Scorn. En effet, celui qui oeuvre chez Ebb Software pense que le meilleur atout de la next-gen résidera dans le processeur des machines. "Tout le monde présente le SSD comme la prochaine révolution, et c'est vrai qu'il va être d'une grande aide pour télécharger et déplacer les éléments, a-t-il expliqué à MS Power User . Mais le principal responsable des problèmes que nous avons avec la génération actuelle, c'est le CPU. C'est dans ce domaine que la next-gen permettra de franchir un palier."Pour étayer son propos, il a expliqué pourquoi Scorn serait commercialisé sur Xbox Series X. "Nous ne voulions pas sortir le jeu sur les consoles d'aujourd'hui, car nous souhaitons que les joueurs en profitent en 60fps, a-t-il affirmé. Ca aurait été quasiment impossible sans la moindre concession. La next-gen rime avec réactivité, fluidité et gain de temps. Le problème avec ces concepts, c'est qu'ils ne sont pas faciles à vendre avec des vidéos ou des images." Ljubomir Peklar a également rappelé que ses équipes prêtaient une attention toute particulière à l'immersion, et que là encore, la next-gen permettait aux développeurs de se concentrer sur l'essentiel.Pour mémoire, en plus d'être attendu sur Xbox Series X, Scorn est également attendu sur PC.