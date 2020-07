PS5 / Xbox Series X : vers des jeux à plus de 70€ pour la next gen' ?

On craignait une hausse du prix des jeux avec l'arrivée des consoles next gen', et cette théorie semble se concrétiser puisque 2K Sports vient d'annoncer que NBA 2K21 sera vendu 75€ en Europe sur PS5 et Xbox Series X. Si l'on en croit Yoshio Osaki , le président du cabinet IDG Consulting, de nombreux autres éditeurs réfléchissent à l'éventualité de vendre leurs productions à un tarif plus élevé (une dizaine de dollars de plus), ce qui placerait le prix d'un triple A entre 59,99 et 69.99 $.

Par ailleurs, l'analyste précise qu'il n'y a pas eu de hausse de prix depuis 2005 : le tarif moyen était alors passé de 49.99$ à 59.99$ à l'occasion du lancement de la PS3 et de la Xbox 360. Il souligne que cette augmentation de 10$ reste largement plus faible que l'inflation constatée dans les autres secteurs du divertissement. Par exemple, le prix d'un billet de cinéma a grimpé de 39%, tandis que l'abonnement Netflix a flambé de près de 100%. En passant à 69,99$, les jeux vidéo ne subiraient donc qu'une augmentation de 17%. De plus, les budgets de développement semblent s'être accrus avec des hausses comprises entre 200 et 300% en fonction des studios, des genres et des licences.