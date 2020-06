PS5 : selon Jim Ryan (PDG de PlayStation), les jeux seront plus chers à développer

Qui dit console next-gen, dit également jeux plus beaux, plus détaillés, et plus complexes. Sans surprise, le coût de développement devrait grimper, comme l'a attesté d'ailleurs Jim Ryan (le PDG de Sony Interactive Entertainment) à nos confrères de Gamesindustry. Selon lui, créer un jeu du niveau de la démo de l'Unreal Engine 5 va nécessiter un sacré budget.

Je pense qu'avec les possibilités offertes par cette nouvelle technologie, les graphismes vont devenir de plus en plus réalistes, et le jeux demanderont par conséquent de plus en plus d'investissement financier et humain pour pouvoir être développés. Néanmoins, nous ne nous attendons pas à une explosion des coûts.

Si tous les développeurs voulant produire des titres techniquement ambitieux seront certainement confrontés à ce problème, il reste à savoir si le consommateur sera impacté en bout de chaîne. Y aura-t-il moins de jeux AAA développés ? Doit-on s'attendre à une hausse du prix, ou les éditeurs prendront-ils ce surcoût à leur charge ? Bref, de nombreuses questions auxquelles on devrait pouvoir répondre en fin d'année.