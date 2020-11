PS5 : Sony tease la date de sortie de Horizon 2, Ratchet & Clank et Gran Turismo 7

Si Sony dispose de Demon's Souls ou de Sackboy A Big Adventure pour son line-up, il lui reste encore de grosses cartes à abattre : seulement voilà, on ne sait toujours pas quand celles-ci sont prévues et Dieu sait que certains trépignent d'impatience. Heureusement, le dernier spot TV dédié à la PlayStation 5 vend la mèche : selon Sony, Ratchet & Clank Rift Appart et Gran Turismo 7 devraient sortir dans la première moitié de 2021 tandis que Horizon Forbiden West, lui, débarquerait pendant la seconde. Voilà, c'est dit et nous n'avons malheureusement pas plus d'informations que ça mais si le constructeur nippon tient ce planning, il proposerait alors une année titanesque. Effectivement, n'oublions pas que God of War "Ragnarok", lui aussi, devrait arriver l'an prochain...