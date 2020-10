PS5 : Sony s'exprime sur le cross-save avec la PS4, bientôt une solution pour tous les jeux ?

Conscient que le cross-save est un sujet on ne peut plus sensible quand il s'agit de la PS5, Sony Interactive Entertainment a décidé d'apporter une réponse officielle dans le cadre d'une FAQ relayée par le PlayStation Blog . "Vous pouvez transférer des jeux numériques, des données et des sauvegardes de jeu d’une console PS4 à une console PS5 en utilisant des câbles LAN ou en vous connectant sans fil (Wi-Fi), explique le constructeur japonais. Si vous avez déjà stocké des jeux PS4 et des données de jeu dans l’appareil de stockage USB externe connecté à votre PS4, vous pouvez les transférer sur la PS5 à l’aide de ce même appareil. Et si vous êtes abonnés PS Plus, vous pouvez également synchroniser les sauvegardes de jeux PS4 sur PS5 grâce au stockage dans le cloud."

Avant d'ajouter : "La possibilité de transférer des sauvegardes de jeu entre une version PS4 et une version PS5 du même jeu est une décision propre au développeur, et variera titre par titre pour les jeux intergénérationnels. Pour Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, lorsque les joueurs décideront de passer de la PS4 à la PS5, leurs sauvegardes de jeu seront transférées. Sackboy : A Big Adventure prendra également en charge le transfert des sauvegardes de jeu de la PS4 à la PS5 dans une mise à jour qui sera disponible peu après la sortie du jeu. Nous vous ferons part de détails supplémentaires sur les deux jeux à l’approche du lancement."



En italique, il est précisé que "si les joueurs achètent à l’origine un jeu PS4 sur disque, la PlayStation 5 avec un lecteur de disque Blu-ray Ultra HD est nécessaire pour passer à la version PlayStation 5 du jeu et transférer leurs sauvegardes." Il serait intéressant de connaître les raisons susceptibles de pousser un studio à renoncer au cross-save, surtout pour un jeu tel que Yakuza : Like a Dragon dont le nombre d'heures jouées peut rapidement grimper.



Grâce à son Smart Delivery, Microsoft ne semble pas concerné par ce problème ô combien délicat.