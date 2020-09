PS5 : Sony s'excuse pour les précommandes chaotiques

Alors que Sony Interactive Entertainment avait juré que les joueurs seraient prévenus en avance de l'ouverture des précommandes (via la voix d'Eric Lempel lors de son stream avec Geoff Keighley), cela n'a pas été le cas. Juste après la fin de la conférence où la firme a dévoilé le prix, et la date de sortie de sa machine next-gen', tous les revendeurs ont subitement ouvert leurs précommandes, laissant des armées de joueurs se ruer sur les réservations. Forcément, les stocks sont partis en quelques minutes (quelques heures au plus), et nombre de joueurs se sont sentis floués de ne pas pouvoir passer commande, surtout que nombre de machines ont fini entre les mains de spéculateurs qui revendent déjà leurs bons de précommande à prix d'or via eBay. Sony Interactive Entertainment a donc fait son mea-culpa via Twitter, en promettant que de plus de machines seront disponibles en fin d'année.





Let’s be honest: PS5 preorders could have been a lot smoother. We truly apologize for that.



Over the next few days, we will release more PS5 consoles for preorder – retailers will share more details.



And more PS5s will be available through the end of the year. pic.twitter.com/h1TaGsGBun