PS5 : Sony propose un aperçu de l’expérience utilisateur sur PlayStation VR 2, il y a des nouveautés

La vue transparente étant une simple fonctionnalité de visualisation, elle ne propose aucune option d’enregistrement. "











Autre amélioration : il sera désormais possible de se filmer tout en jouant en réalité virtuelle, et ce







Le constructeur japonais annonce également qu'il y aura moyen de personnaliser l'espace de jeu, ce qui permettra au PlayStation VR 2 de s'adapter à la pièce du joueur. "











Pendant une partie, si vous vous rapprochez de la limite que vous avez configurée pour votre espace de jeu, vous recevrez un avertissement. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment pendant que PS VR2 est connecté. Une fois votre espace de jeu configuré, les paramètres sont enregistrés. Ils seront toutefois perdus si vous changez d'espace de jeu. Grâce aux caméras, vous pourrez analyser la pièce, tandis que les manettes PS VR2 Sense vous permettront d'étendre et de personnaliser davantage la zone de jeu pour adapter votre style de jeu à votre environnement. C'est un moyen idéal de montrer à d'autres joueurs vos mouvements et réactions pendant un combat de boss, le tout en temps réel ! C'est une fonctionnalité très pratique qui vous aidera à trouver vos manettes PS VR2 Sense dans la pièce sans avoir à retirer le casque. Grâce aux caméras avant intégrées de PS VR2, vous pouvez appuyer sur la touche de fonction du casque, ou utiliser la Carte correspondante du Centre de contrôle, pour basculer entre la vue de votre environnement et l'affichage de contenu sur PS VR2.

Nous vous fournirons bientôt de nouvelles informations, y compris la date de lancement et les jeux supplémentaires qui sortiront sur la plateforme", conclut-il. Il serait temps.





Alors que l'on ignore toujours à partir de quand le PlayStation VR 2 sera disponible, et à quel prix, Sony Interactive Entertainment a décidé d'offrir un aperçu de l'expérience utilisateur via le PlayStation Blog . Parmi les nouveautés, le constructeur japonais a intégré la vue transparente grâce à laquelle il sera possible de voir l'environnement tout en ayant le casque vissé sur la tête. "En mode VR, vous pourrez profiter de vos jeux VR dans un environnement virtuel à 360°. Le contenu s’affichera au format vidéo 4000 x 2040 HDR (2000 x 2040 par œil) avec une fréquence d’image de 90 Hz/120 Hz. En mode cinématique, vous pourrez afficher l’interface utilisateur et le système de la PS5, ainsi que tous les contenus multimédias et jeux non VR, sur un écran de cinéma virtuel. Le contenu en mode cinématique s’affichera dans un format vidéo 1920×1080 HDR avec des fréquences d’image de 24/60 Hz, et même 120 Hz."Enfin, il est indiqué que les développeurs auront accès prochainement à la version finale de l'expérience utilisateur par le biais d'une mise à jour. "