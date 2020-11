PS5 : Sony met le métro de Londres aux couleurs de PlayStation

Alors que la PS5 débarquera demain en Europe, Sony UK a mis en place une opération de communication particulièrement inventive, en mettant plusieurs stations du métro de Londres aux couleurs de PlayStation. La première station prise d'assaut est celle d'Oxford Circus, où en s'inspirant du logo traditionnel du métro (le fameux rond rouge avec marqué "Underground"), Sony a rajouté de nouvelles enseignes prenant la forme des autres symboles PlayStation, à savoir carré, croix et triangle. Le plus fort dans cette histoire, c'est que la sortie d'Oxford Circus donne directement devant l'un des Microsoft Stores de la capitale britannique. Troll, quand tu nous tiens. D'autres stations ont eu droit à un nouveau nom, et à une nouvelle décoration intérieure. Mile End est ainsi devenue Miles End (en hommage à Marvel's Spider-Man : Miles Morales), Lancaster Gate s'appelle désormais Ratchet & Clankaster Gate, Seven Sisters est devenue Gran Turismo 7 Sisters, tandis que West Ham est transformée en Horizon Forbidden West Ham.

Les modifications apportées à Oxford Circus disparaîtront dès la console sortie, mais les autres stations conserveront leur nom jusqu'au 16 décembre. Si l'initiative est particulièrement inventive, on se demande si elle est réellement pertinente, dans le sens où la capitale anglaise est également en confinement, ce qui implique un trafic drastiquement réduit dans les couloirs de l'underground.