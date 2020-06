PS5 : une machine aux dimensions hors-normes ? Le comparatif avec d'autres consoles !

Si le design de la PS5 qui a été dévoilé hier semble avoir séduit les joueurs, il semble que la prochaine machine de Sony sera plutôt très imposante, comme on peut le découvrir dans ce comparatif avec d'autres consoles. Bien sûr, il faut prendre tout ceci avec des pincettes, la firme n'ayant pas encore communiqué officiellement les dimensions de sa machine. Néanmoins, en se basant sur la taille d'un lecteur Blu-Ray, et sur cette d'une prise USB, puis en effectuant une rapide mise à l'échelle, un utilisateur Reddit a pu réaliser le comparatif ci-dessous dans lequel on s'aperçoit que la machine va demander beaucoup de place. Selon cette estimation, la console serait même plus imposante que la Xbox Series X, pourtant déjà comparée à un frigo au vu du volume qu'elle occupe. De notre côté, on cherche déjà à acheter un meuble télé plus grand qui pourra accueillir cette nouveauté.