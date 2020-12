PS5 Pro : elle aurait deux cartes graphiques selon un nouveau brevet Sony

Sony serait-il déjà à l'oeuvre sur la PS5 Pro ? C'est ce que laisse penser un nouveau brevet de la marque qui vient d'être rendu public. En effet, en allant jeter un oeil sur le document officiel, on voit que le brevet explique noir sur blanc qu'une console "light" pourrait être équipée d'un seul SOC, tandis qu'une machine "haut de gamme" en recevrait plusieurs. Vu l'architecture actuelle de la PS5, on imagine donc que ce haut de gamme serait une hypothétique PS5 Pro. Ceci dit, il faut aussi faire attention. Tout d'abord, ce brevet date de janvier 2019, et pourrait très bien n'avoir été qu'une piste de réflexion, d'autre part, il est dit que cette technologie multi-SoC serait également applicable au cloud gaming. En clair, il est possible qu'elle ne finisse jamais dans une console de salon, et qu'elle soit employée dans des serveurs comme ceux qui font tourner le PS Now.

Le brevet explique d'ailleurs les quelques avantages, et les nombreux inconvénients d'un système multi-GPU. L'avantage principal est d'ordre économique, puisque plus la puce est simple (et donc peu puissante) moins elle est chère à produire. Dès lors, on pourrait obtenir des performances similaires à celles d'une puce complexe en utilisant plusieurs modèles plus simples. Mais les inconvénients sont légions, avec entre autre une hausse de la consommation électrique, l'obligation de modifier les cartes-mères, et surtout le besoin d'avoir des développeurs qui coopèrent, et tirent parti d'une configuration multi-GPU. C'est cette réticence des développeurs qui a d'ailleurs tué l'essor des configurations multi-GPU sur PC, le SLi de Nvidia et le CrossFire d'AMD ayant presque totalement disparu de la circulation.

Vous l'avez compris, il y a peu de chances de voir arriver une PS5 Pro disposant de plusieurs puces à l'avenir. En revanche, ce qui semble clair, c'est que Sony réfléchit activement au futur de sa console de neuvième génération, et aux moyens de pouvoir damer le pion à Microsoft et aux 12TFLOPs de sa Xbox Series X.