PS5 : prix et date de sortie, Sony s'aligne sur Microsoft et sa Xbox Series X

C'était l'info la plus attendue de l'industrie depuis des mois, c'est désormais officiel, Sony vient d'annoncer la date de sortie de sa PS5, ainsi que le prix des deux modèles. Il y a des bonnes nouvelles, et des moins bonnes. Sans surprise, la firme japonaise a décidé de s'aligner sur le prix de la Xbox Series X de Microsoft pour sa PS5 avec lecteur qui sera donc proposée au tarif de 499.99€. En ce qui concerne la PS5 Digital Edition, sans lecteur blu-ray, le prix est nettement plus attractif puisque la machine est affichée à 399.99€, soit 100€ de moins, or tout le monde sait qu'un lecteur de Blu-Ray ne s'affiche pas à ce tarif. Ce choix démontre aussi la volonté de Sony de proposer une machine qui va pousser les joueurs à se diriger vers le dématérialisé qui est, ne l'oublions pas, la solution la plus rentable pour les marques.

Ce modèle Digital Edition à 399.99€ est aussi un sacré choix tactique, car il permet de placer la console entre le haut de gamme (PS5 classique, Series X) et la Series S affichée à 299€, mais dont les performances sont inférieures. Pour 100€ de plus, on a donc accès à un modèle digne des grandes, et la seule contrepartie demandée est de s'affranchir des jeux au format physique. Selon nous, c'est cette machine et son prix plus doux qui pourrait s'avérer la plus dangereuse pour Microsoft.

La mauvaise nouvelle, car il en faut une, concerne la date de sortie. En effet, si la PS5 sortira le 12 novembre en Amérique du Nord, en Océanie et en Corée du Sud, le reste du monde dont la France devra patienter une semaine de plus, soit jusqu'au 19 novembre 2020. Cette date permettra aussi à Microsoft de profiter de quelques jours d'avance, les Xbox Series S/X étant prévues pour le 10 novembre, quel que soit votre lieu de résidence.