PS5 : on a enfin vu ses premiers jeux tourner, tout savoir sur la console

Balan Wonderworld était le jeu le moins next-gen sur le plan technique, et donnait l'impression d'avoir affaire à un titre PS4.

Devil May Cry 5 Special Edition a permis d'apprécier le ray tracing que l'on pouvait désactiver à la volée.

(qu'on soit dans l'eau, face à des bourrasques de vent, etc). A noter qu'il sera possible de désactiver certaines fonctionnalités, comme le retour haptique.

Les promesses faites avec la DualSense ont été tenues, avec des sensations effectivement différentes en fonction des situations (qu'on soit dans l'eau, face à des bourrasques de vent, etc). A noter qu'il sera possible de désactiver certaines fonctionnalités, comme le retour haptique.