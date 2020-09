PS5 : malgré l'arrivée de la console, Sony compte toujours sur la PS4 pour encore quelques années

Sackboy : A Big Adventure,

Marvel's Spider-Man : Miles Morales et Horizon : Forbidden West sortiraient non seulement sur PS5, mais également sur PS4.



"Si ces jeux ont été conçus de manière à tirer profit de la PS5 et de ses fonctionnalités uniques telles que le SSD ou la manette DualSense, les possesseurs de PS4 seront également en mesure d'en profiter lorsqu'ils seront disponibles", est-il indiqué sur le PlayStation Blog. On rappelle que la PS5 débarquera chez nous le 19 novembre et coûtera 499€ si l'on opte pour le modèle Blu-ray Ultra HD, ou alors 399€ pour la version tournée vers le dématérialisé.

Même si ce n'est pas la première fois qu'il le fait savoir, Sony Interactive Entertainment a profité d'un récent entretien avec le Washington Post pour rappeler que la sortie prochaine de la PS5 ne remettait nullement en cause l'avenir proche de la PS4. "La communauté PS4 continuera d'être importante pour nous pendant encore trois-quatre années, a expliqué le patron Jim Ryan. Si nous faisons correctement les choses, beaucoup d'utilisateurs sauteront le pas et s'achèteront une PS5, mais des dizaines de millions d'entre eux joueront toujours sur PS4."Compte tenu du parc installé (plus de 110 millions de consoles vendues), il n'est pas étonnant que Sony Interactive Entertainment souhaite soutenir la PS4 pendant encore quelque temps. D'ailleurs, hier , le constructeur japonais a annoncé que