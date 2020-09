PS5 : trois jeux first party sortiront également sur PS4, Spider-Man Miles Morales concerné

Sackboy : A Big Adventure, Marvel's Spider-Man : Miles Morales et Horizon : Forbidden West.



"Nous sommes conscients que les utilisateurs de PS4 basculeront vers la PS5 à différents moments, ce qui explique pourquoi nous sommes ravis d'annoncer une version PS4 pour quelques-unes de nos exclusivités, peut-on lire. Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, Sackboy : A Big Adventure et Horizon : Forbidden West sortiront également sur la console. Si ces jeux ont été conçus de manière à tirer profit de la PS5 et de ses fonctionnalités uniques telles que le SSD ou la manette DualSense, les possesseurs de PS4 seront également en mesure d'en profiter lorsqu'ils seront disponibles."



En toute logique, une mise à jour permettra de passer de la PS4 à la PS5 sans frais supplémentaire, quand on aura décidé de sauter le pas. On rappelle que Spider-Man : Miles Morales et Sackboy : A Big Adventurefigurent dans le line-up de lancement de la PS5, tandis que Horizon : Forbidden West n'arrivera pas avant 2021.



Si l'on sait désormais que la PS5 sortira le 12 novembre prochain aux Etats-Unis et au Japon, et le 19 suivant en Europe, Sony Interactive Entertainment n'en oublie pas pour autant la PS4. En effet, le constructeur japonais a annoncé via le PlayStation Blog que trois jeux first party dévoilés sur sa console next-gen seraient également commercialisés sur PS4, à savoir