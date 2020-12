Sackboy A Big Adventure : multi, cross-play et cross-save, tout savoir de la mise à jour

Il faisait partie des jeux de lancement de la PS5, Sackboy A Big Adventure est un jeu qui n'a malheureusement pas convaincu sur le fond. Trop classique, pas assez next gen, manque de contenu, le titre développé par Sumo Digital nous a un peu laissé sur notre faim. Mais les développeurs nous font savoir que depuis quelques heures, une mise à jour autour du jeu a été déployée, et elle est accompagnée d'un nouveau trailer. L'occasion de constater que le jeu intègre désormais le mode multijoueur qui était absent lors du lancement. Cela signifie que de nouveaux niveaux ont été implémentés, histoire que la coopération soit la plus aboutie possible en termes d'expérience, d'autant qu'elle est compatible en ligne. Mais ce n'est pas tout, car en plus de cette nouvelle fonctionnalité, il est également possible de jouir du cross-play mais aussi cross-save avec cet update. Grosso modo, vous allez pouvoir jouer entre joueurs PS5 et PS4, sachant que les sauvegardes sont transférables d'une plateforme à une autre.