Sackboy A Big Adventure : une vidéo de 3 min qui présente le jeu, ça fait envie

Sackboy : A Big Adventure se rappelle à notre bon souvenir à travers une vidéo mise en ligne par Sony Interactive Entertainment. Annoncé en juin dernier, et développé par Sumo Digital, le jeu met en scène la mascotte qui s'est fait connaître par le biais de LittleBigPlanet ; sauf que cette fois-ci, l'aspect créatif a été laissé de côté pour proposer un pur jeu de plates-formes. D'après ce qu'explique le design director Ned Waterhouse, les contrôles du personnage ont été entièrement repensés afin qu'il soit le plus réactif possible, et pour que les joueurs puissent bénéficier de mouvements et compétences inédits.



Par ailleurs, les développeurs ont profité de la next-gen pour donner une tout autre dimension à Craftworld. Le studio le certifie : chaque stage sera unique et disposera donc de ses propres caractéristiques. Concernant le mode coopération, jusqu'à quatre joueurs pourront se prêter main forte en local ou via le online, sachant que des niveaux et des mécaniques de gameplay ont été créés spécialement pour les parties à plusieurs. Sur le plan technique, Ned Waterhouse précise que Sackboy : A Big Adventure tournera en 60fps, sans que l'on sache si ce sera également le cas sur PS4.



Côté tarif, l'édition numérique Deluxe coûte 89,99€. A ce prix-là, on a droit au jeu, à un artbook digital, à la B.O., à quatre costumes et autant d'emotes de Sackboy, et à 20 avatars. Quant à l'édition standard, il faudra débourser 69,99€ pour se la procurer. Enfin, il y a la Special Edition (89,99$) prévue uniquement sur PS4, et qui proposera - en plus du contenu de la version numérique Deluxe - une peluche à l'effigie de Sackboy. Pour le moment, elle n'a été annoncée qu'aux Etats-Unis.



Attendu pour le 12 novembre sur PS4, et le 19 du même mois sur PS5, le jeu est dès à présent disponible en précommande.