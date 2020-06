Sackboy A Big Adventure : LittleBigPlanet revient en 3D sur PS5, 1er trailer pétillant

Voilà maintenant six ans que la franchise LittleBigPlanet a sombré dans un drôle de mutisme : on ne pensait pas que Sony lui réservait un avenir particulier et pourtant, le show de présentation de la PS5 vient tout juste de nous prouver le contraire. Voici donc Sackboy A Big Adventure, un jeu de plateforme en 3D développé par Sumo Digital, justement les auteurs de LittleBigPlanet 3.Ce Mario-like conçu exclusivement sur la PS5 s'offre donc un premier trailer plutôt craquant : tout ce qui a fait le charme de la saga semble bien là, de la coopération (ici jusqu'à quatre joueurs) à la direction artistique en papier mâché si reconnaissable. Pour le coup, tout l'aspect créatif des niveaux devrait passer à la trappe, et pour cause puisqu'il s'agit désormais d'un véritable jeu d'aventure plus "traditionnel". On ne connait pas encore la date de sortie mais l'on a bon espoir de le voir débarquer en même temps que la PlayStation 5, en fin d'année. On verra bien.