Sackboy A Big Adventure : un story trailer plein d'humour et d'innocence

Tirée de la fameuse et célèbre franchise LittleBigPlanet, Sackboy A Big Adventure misera cette fois-ci sur de la plateforme en 3D au sein d'une aventure sans doute plus linéaire, moins permissive. À vrai dire, ce n'est pas pour nous déplaire et le périple conçu par SumoDigital s'annonce frais, coloré et franchement pétillant : à l'approche de sa sortie sur PlayStation 5, Sony nous rappelle ainsi qu'une véritable histoire motivera le joueur, dans laquelle Sackboy s'opposera à Vex, un vil diablotin de l'imagi-sphère.Histoire d'appuyer ce récit rigolo et plutôt mignon, voici donc un premier story trailer qui devrait vous mettre dans le bain : l'occasion également d'admirer les nombreux mondes et dangers qu'il faudra surmonter avec habileté, un tas d'outils à l'appui. Bref, Sackboy A Big Adventure, ça sort au line-up de la PS5 le 19 novembre en France : on vous laisse décider de votre achat.