Sackboy A Big Adventure : en attendant notre test, voici le trailer de lancement sur PS5

Disponible depuis hier sur PS4 et PS5 (Etats-Unis, Japon entre autres), Sackboy : A Big Adventure n'arrivera pas avant le 19 novembre chez nous. Pour autant, Sony Interactive Entertainment propose de découvrir le trailer de lancement sur sa console next-gen, histoire de rappeler que contrairement à LittleBigPlanet, il s'agit cette fois-ci d'un jeu de plates-formes pur et dur. Comme l'avait expliqué le design director Ned Waterhouse en septembre dernier, tous les contrôles de Sackboy ont été repensés, et chaque stage dispose de ses propres caractéristiques.



Sur PS5, Sackboy : A Big Adventure tournera bel et bien à 60fps, exploitera le retour haptique de la DualSense, bénéficiera des temps de chargements réduits grâce au SSD, et s'appuiera sur le Tempest 3D Audio Tech cher à l'architecte de la console, Mark Cerny. Enfin, n'oublions pas de signaler la présence de deux version spéciales : l'édition numérique Deluxe proposée au prix de 89,99€ (le jeu, un artbook digital, la B.O., quatre costumes, quatre emotes de Sackboy, 20 avatars) , et la Special Edition (uniquement sur PS4) qui coûte 89,99$. Cette dernière (annoncée seulement aux Etats-Unis) propose le même contenu que l'édition numérique Deluxe, plus une peluche à l'effigie de Sackboy.