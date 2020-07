PS5 : les téléviseurs Sony BRAVIA compatibles avec la console, toutes les infos ici

6 299€ pour le modèle 75 pouces, 9 999€ si l'on mise sur le 85 pouces)





Afin que le consommateur s'y retrouve plus facilement, le constructeur japonais a prévu l'indication « Ready for PlayStation 5 ». "Dotés du BRAVIA Game Mode, les modèles de téléviseurs « Ready for PlayStation 5 » permettent aux utilisateurs de profiter automatiquement d'une faible latence pour jouer sur la console PS5, nous explique-t-on. Grâce à ce mode, les utilisateurs peuvent aussi allumer simultanément le téléviseur et la PS5 à l'aide de la manette sans fil DualSense™, ou encore utiliser uniquement la télécommande du téléviseur4



Naturellement, il est souligné que le son sera également de qualité - c'est préférable, compte tenu de l'énergie déployée par les équipes de Mark Cerny - et que " Sony continuera, en collaboration avec SIE, de proposer une expérience de jeu ultime aux fans PlayStation du monde entier grâce à « One Sony », une collaboration unique de créativité et de technologies entre les entités de Sony ." Pour mémoire, notre dossier sur le ZH8 se trouve pour contrôler naturellement leur PS5."Naturellement, il est souligné que le son sera également de qualité - c'est préférable, compte tenu de l'énergie déployée par les équipes de Mark Cerny - et que "continuera, en collaboration avec SIE, de proposer une expérience de jeu ultime aux fans PlayStation du monde entier grâce à « One», une collaboration unique de créativité et de technologies entre les entités de." Pour mémoire, notre dossier sur le ZH8 se trouve à cette adresse ." En se baladant sur la Toile, on peut le trouver à 1 499€ pour le modèle 65 pouces, tandis qu'en 55 pouces, il pointe à 949€.Afin que le consommateur s'y retrouve plus facilement, le constructeur japonais a prévu l'indication « Ready for PlayStation 5 ». "Dotés du BRAVIA Game Mode, les modèles de téléviseurs « Ready for PlayStation 5DualSense™, ou encore utiliser uniquement la télécommande du téléviseur

Non, il ne sera pas obligatoire d'investir dans le ZH8 et sa 8K HDR (pour profiter de la PS5 dans d'excellentes conditions. En effet, Sony annonce dans un communiqué officiel que d'autres téléviseurs BRAVIA moins onéreux sont d'ores et déjà compatibles avec la console. Par exemple, il y a le XH90 qui "affiche des images des jeux dans une résolution allant jusqu'à 4K à 120 ips avec un très faible retard d'affichage de 7,2 ms