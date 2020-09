PS5 : les spéculateurs revendent déjà leurs précommandes à prix d'or

Sans surprise, l'incroyable demande autour de la PS5 a poussé de nombreux spéculateurs à mettre leurs mains sur un maximum de machines, afin de pouvoir les revendre à prix d'or aux joueurs fortunés qui n'ont pas eu accès au Graal. Forcément, quelques jours à peine après l'ouverture des précommandes chez les grands revendeurs, et après que la plupart d'entre eux se soient retrouvés en rupture de stock, les divers sites d'enchères en ligne voient fleurir de nombreuses offres concernant des bons de commande pour la PS5, avec des mises à prix totalement hallucinantes. Comme vous pouvez le voir ci-dessous sur quelques captures d'annonces passées sur eBay, la plupart des spéculateurs n'hésitent pas à afficher la machine autour de 1000€, voire plus, afin de se faire un confortable profit. On ne peut que vous conseiller de boycotter ce genre d'annonces, en espérant que ceux qui s'adonnent à de telles pratiques finiront avec un stock d'invendus sur les bras.