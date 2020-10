PS5 : le SSD magique de la console n'offrirait pas autant d'espace que prévu

Mauvaise nouvelle pour ceux qui prévoient d'acheter la PS5, puisque le fameux SSD magique de la console offrirait en réalité moins d'espace de stockage que prévu. Sur le papier, Sony vend le SSD de la PS5 comme faisant 825Go, mais on ignorait s'il s'agissait là de l'espace utilisable par le joueur, ou de la capacité totale du disque, avant qu'il ne soit formaté, et avant que l'OS y soit installé. Il semblerait que ce dernier cas soit conforme à la réalité, comme le laisse penser cette image apparue sur ResetEra. Cette capture de l'interface de la PS5 (le flux passe par un PC, d'où le curseur de la souris) nous montre que la machine dispose en réalité de 664 Go d'espace disponible, ce qui n'a rien d'étrange si on considère le poids du système d'exploitation de la machine, et la perte d'espace due au formatage. À titre d'exemple, le disque dur de 1To de la Xbox Series X proposera en réalité 802Go disponibles. Ce n'est donc pas forcément une surprise, mais on espère que les jeux verront leur poids un peu réduit, car quand on voit les problèmes de stockage rencontrés avec 1To sur PS4, on se dit que la crise du logement va faire rage sur le SSD de la PS5.