PS5 : la version Digitale vendue jusqu'à 50$ moins cher ?

Cela ne vous a pas échappé, Sony a bel et bien officialisé 2 modèles de PS5, l'une étant vendue sans lecteur Blu-Ray, ce qui obligera les joueurs à se tourner exclusivement vers les jeux au format digital. Pour attirer les joueurs vers cette PS5 Digital, Sony devrait logiquement la vendre moins cher, et la différence de prix pourrait bien être assez importante. Selon nos confrères de DigitalFoundry , la fabrication d'une PS5 Digital serait 20$ moins onéreuse que celle de la console classique. Mieux, la publication nous indique que Sony empocherait près de 8$ pour chaque titre PS5 vendu via son PSN.

En estimant que chaque client d'une PS5 Digital achètera au moins 4 jeux, et en y ajoutant le plus faible prix de fabrication, Sony pourrait donc vendre cette console 50$ moins cher que la version classique. Reste à voir si ce prix permettra de séduire les joueurs, et si la différence sera effectivement de 50$. Rappelons que Jim Ryan a déjà expliqué que Sony allait proposer le meilleur rapport qualité/prix avec sa PS5, ce qui ne veut pas dire le prix le plus bas possible.