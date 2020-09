PS5 : la machine ne prendra pas en charge les jeux PS3, PS2 et PS1 selon Ubisoft

Bien que Sony soit resté relativement coi concernant le fonctionnement de la rétrocompatibilité sur la PS5, Ubisoft vient de mettre à jour sa page de support en expliquant qu'il ne faut pas s'attendre à voir des jeux anciens. Face à Microsoft qui vante la rétrocompatibilité complète de ses systèmes, on aurait pu espérer voir Sony s'aligner, mais il semble que la firme nippone n'ait pas fait ce choix. Ubisoft nous explique en effet que les jeux PS3, PS2 et PS1 ne seront pas compatible avec la PS5, ce qui pourrait découler d'une décision de Sony (on voit mal l'éditeur empêcher l'arrivée d'anciens titres sur une plateforme moderne, et se priver de quelques ventes). L'article précise que les joueurs PS4 pourront jouer en ligne avec les joueurs PS5, ce qui reste cohérent avec les précédentes déclarations de l'éditeur qui promet des mises à jour gratuites pour ceux qui achèteront des jeux cross-gen sur PS4.