PS5 : la première mise à jour du firmware est disponible, les infos

Cinq jours après sa sortie aux États-Unis et au Japon, et 48 heures avant son arrivée en Europe, La PS5 vient d'avoir droit à la première mise à jour de son firmware. Le système d'exploitation 20.02-02.25.00 est désormais disponible en téléchargement sur la console, et ne va apporter qu'une seule chose : une amélioration des performances de la machine. Avec un poids de 868Mo, cette mise à jour ne devrait pas immobiliser votre machine très longtemps, surtout que grâce au SSD, les installations se font désormais à la vitesse de l'éclair. Néanmoins, les améliorations ne semblent pas visibles comme le notent les membres du forum ResetEra.