PS5 : la console de Sony a battu un record, et vient de rentrer dans l'Histoire du jeu vidéo

US NPD HW - PlayStation 5 ranked as the 2nd best-selling hardware platform in February in both unit and dollar sales. PlayStation 5 is currently the fastest selling hardware platform in U.S. history (total dollar sales after 4 months in market). — Mat Piscatella (@MatPiscatella) 12 mars 2021

Trouver une PS5 en 2021 est une affaire bien compliquée. En raison de stocks très faibles, voire quasi inexistants, la console de Sony a du mal à imposer son rythme de croisière. Pourtant, à en croire les différents organismes qui recensent les ventes dans le monde, mais aussi en s'appuyant sur les chiffres officiels, la PlayStation 5 aurait dû réaliser des chiffres pharaoniques si l'offre était à la hauteur de la demande. Malgré une forte pénurie, la machine de Sony demeure tout de même à ce jour la console de jeux vidéo qui s'est le plus vendue dans toute l'Histoire aux Etats-Unis. C'est l'institut NPD Group (reconnu pour le recensement des ventes du jeu au pays de l'Oncle Sam) qui le certifie en s'appuyant sur la valeur en dollar générée par la PS5 quatre mois après sa sortie. Sur Twitter, Matt Piscatella (qui n'est autre que directeur analyste jeux vidéo chez NPD Group) détaille plusieurs chiffres et révèle que si la PS5 reste deuxième en termes de volume global (c'est la Nintendo Switch qui reste indétrônable en occupant la première place depuis 27 mois), elle est bel et bien numéro 1 en termes de vitesse de vente.Du 12 novembre au 31 décembre 2020, Sony Interactive Entertainment annonce avoir distribué 4,5 millions de PS5 dans le monde, alors que sur le mois de février 2021 uniquement, la vente de consoles, d'accessoires et de contenus a généré près de 4,6 milliards de dollars, ce qui équivaut à une hausse de 39% par rapport aux chiffres de février 2020 sur la même période d'exploitation. Cela s'explique par l'engouement de la nouveauté bien sûr, le fait qu'il s'agisse d'une nouvelle console, et que la pénurie créé également un sentiment de rareté et de préciosité qui en fait un objet à posséder absolument. De son côté, Microsoft refuse toujours de dévoiler les chiffres de ventes de ses Xbox Series X et S, restant fidèle à sa stratégie communicative, même si le constructeur américain ne s'interdit pas de révéler les chiffres de son Xbox Games Pass. Toutefois, selon l'institut Ampere Analysis, le nombre de Xbox Series X|S serait de 2,8 millions d'unités pour les deux machines, ce qui est moins bien que les chiffres de la Xbox One, puisque sur la même période, on observait 2,9 millions de consoles écoulées.