PS5 : la console consomme moins d'électricité que la PS4 Pro, des factures allégées ?

Bonne nouvelle pour votre facture d’électricité : la PS5 va consommer nettement moins que sa devancière directe, j'ai nommée la PS4 Pro. Selon les infos du respectable Richard Leadbetter qui officie chez nos confrères de Digital Foundry, la nouvelle machine se contenterait de seulement 1.3W en veille, contre 5W pour sa grande soeur, ce qui représente une sacrée économie à la fin du mois. Mieux, en téléchargeant un jeu en tâche de fond, la consommation grimpe à 36W pour la PS5, ce qui reste toujours inférieur aux 50W utilisés par la PS4 Pro. Sur le menu principal, l'histoire reste la même avec 47W pour la PS5 contre 63W pour la PS4 Pro. Si on regarde un jeu compatible comme Shadow of the Tomb Raider, l'écart explose carrément avec 107W pour la PS5 contre 147W pour la PS4 Pro.

Finalement, le seul moment où la PS5 se montre plus gourmande est sans surprise lorsqu'on y fait tourner des jeux next gen'. Sur Marvel's Spider-Man : Miles Morales, la machine consomme jusqu'à 203W tandis qu'avec God Of War, la PS4 Pro ne dépassait pas les 177W. Forcément, la comparaison n'est pas vraiment identique, mais faute de mieux, elle permet tout de même de se faire une idée de l'écart de consommation électrique qui sépare les deux consoles.