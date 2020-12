PS5 : premières estimations des chiffres de ventes, c'est mieux que la PS4 malgré le COVID

Sans surprise, la PS5 cartonne en Europe, et grâce à nos confrères de VGChartz, nous avons de premières estimations des chiffres de ventes, et ces derniers sont excellents comme on peut le constater. La PS5 s'est écoulée à 1,001,572 unités lors de la semaine qui s'est achevée le 21 novembre. La machine next-gen' s'est vendue à 723,341 unités en Europe lors de la première semaine de commercialisation, ce qui est bien mieux que la PS4 qui n'avait fait "que" 706,948 unités lors de sa semaine de lancement en 2013. Au total, ce sont donc près de 2,485,482 machines qui ont déjà trouvé preneur, ce qui est un chiffre impressionnant quand on considère le contexte compliqué, avec la pandémie mondiale qui a limité les stocks disponibles. On imagine qu'avec une production normale et des stocks plus importants, ce chiffre aurait pu être encore plus élevé.