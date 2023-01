PS5 : il ne faut plus la laisser debout, la console connaît des soucis hardware

Do not put your Ps5 upright, here is the result the liquid moves and the freezes are there pic.twitter.com/A4Do3TkcXk — Consoles System (@68Logic) 4 janvier 2023

Cela fait maintenant deux ans que la PS5 est sortie dans le commerce et son succès n'est plus à démontrer. Avec la fin de la pénurie des stocks, la console de Sony explose les ventes, comme en atteste les 5 millions d'unités écoulées rien que sur le mois de décembre dans le monde. Mais il semblerait que la PlayStation 5 connaît quelques soucis hardware ; c'est du moins ce que certains techniciens et réparateurs essaient de mettre en avant pour éviter d'envoyer sa machine au SAV après quelques mois d'utilisation. Avec sa nouvelle architecture x86-64, la PS5 a ceci de particulier de faire appel à du métal liquide pour réaliser le transfert thermique entre son APU et le système de refroidissement en lieu et place de la pâte thermique classique. Un choix que les passionnés de hardware avaient souligné à l'époque du décortiquage de la machine et qui avait permis de statuer qu'il s'agissait d'un meilleur conducteur thermique possible avec cette configuration. Seulement voilà, poser la PS5 à la verticale a des conséquences qui peuvent se révéler être grave pour la machine. En effet, dans cette position debout, la gravité pousse le liquide vers le bas et ce dernier va détériorer la protection et ainsi se répandre sur les autrers composants de la carte-mère et ainsi l'endommager.De nombreux réparateurs, internationaux comme français, postent régulièrement des messages et des vidéos pour alerter sur ce souci hardware qui semble se multiplier, aussi bien sur la modèle Digital Edition et Blu-ray Disc. Des techniciens français comme Ben Montana et 68Logic ont mis des photos sur leur page Facebook pour montrer les conséquences de ce métal liquide répandu sur la carte-mère de la PS5, tandis que TheCod3r (un vidéaste anglais spécialisé dans le hardware) est même tombé sur une PS5 neuve, à peine déballée et qui présentait le même souci de métal liquide qui s'était échappé. Evidemment, toutes les PS5 ne sont pas concernés, mais le souci semble être désormais repéré par de nombreux techniciens qui conseillent de laisser la console poser à l'horizontal. Ce n'est évidemment pas la première fois qu'un constructeur propose des machines avec des soucis hardware, Nintendo étant visé par le fameux Joy-Con Drift qui ne se répare pas, ou bien encore Microsoft et le fameux Red Ring of Death de la Xbox 360.