PS5 : grâce au SSD, Sony promet des temps d'installation quasi nuls sur la console

Hier, la conférence consacrée à la PS5 a permis d'en apprendre davantage sur les specs de la machine. Et si la Xbox Series X est devant en termes de téraflops, le chargement des données sera plus rapide sur la console de Sony Interactive Entertainment - 5,50 Go/s pour des fichiers non compressés, contre 2,4 Go/s sur Xbox Series X. On comprend mieux pourquoi l'architecte Mark Cerny a passé plus de 30 minutes sur le SSD qui, selon lui, est la principale arme de la PS5.



En plus de faciliter la vie des développeurs, le SSD permettra de réduire considérablement les temps d'installation ; ils devraient même être quasi nuls. Mark Cerny a pris comme exemple les mises à jour qui dépriment les possesseurs de PS4. Aujourd'hui, chaque patch nécessite la création d'un nouveau fichier sur le disque dur de la console, ce qui sollicite donc la vitesse d'écriture de celui-ci. Du coup, plus les mises à jour pour un même jeu sont nombreuses, plus le nombre de fichiers augmente, et plus le temps pour charger les données s'allonge.



"Grâce au SSD, tout ça est fini, a assuré Mark Cerny. Il n'est plus nécessaire de créer des fichiers avec les modifications souhaitées. Ce qui signifie que les temps d'installation tels que vous les connaissez ne seront plus d'actualité." Si, sur le papier, il s'agit d'une sacrée promesse, il nous tarde de voir ce que tout cela donne une fois la manette entre les mains.