PS5 en Chine : prix, dates et jeux, le résumé de la conférence PlayStation China

Sony avait donné rendez-vous à la Chine pour une conférence dédiée et celle-ci avait pour objectif de donner le coup d'envoi de la PS5 dans le pays du Milieu. C'est en effet le 15 mai prochain que les joueurs chinois vont pouvoir mettre la main officiellement sur la nouvelle console du constructeur japonais, soit 6 mois seulement après son lancement dans le monde. C'est nettement plus rapide que la PS4 qui était arrivé avec 16 mois de décalage, puisque sa sortie en Chine avait eu lieu le 20 mars 2015. Il est évident que la Chine est un pays et un marché qui compte aux yeux de Sony Interactive Entertainment, qui n'hésite plus à soutenir des projets locaux pour en faire des titres internationaux. Los Soul Aside en est un parfait exemple, le jeu ayant fait l'objet d'une attention particulière de la part de l'éditeur ces derniers jours pour qu'il ait un rayonnement à travers le monde.





Mais Microsoft a obtenu toutes les autorisations nécessaires pour ses deux consoles fin décembre 2020 sur le marché chinois, ce qui signifie que l'avance ne devrait pas être très importante. C'est à Nintendo que Sony va devoir se frotter en termes de concurrence, la Nintendo Switch étant déjà d'ores et déjà en vente, qui est la console la plus vendue de l'histoire du pays à ce jour, avec 1 million d'exemplaires aux chiffres arrêtés de janvier 2021.

Autrement, à l'image du reste du monde, la PS5 sera commercialisée dans ses deux modèles, à savoir la verson All Digital, proposée à 3 099 Yuans (soit environ 496€, tandis que la version avec lecteur Blu-ray sera vendue 3 899 Yuans, soit 394€. Si la pénurie de composants risque de limiter le nombre d'exemplaires mis en vente en Chine, Sony Interactive Entertainment prend en revanche de l'avance sur Microsoft qui n'a pas encore son Go de la part de Pékin pour commercialiser ses Xbox Series X & Xbox Series S.En ce qui concerne les jeux, la Chine impose des réglements beaucoup plus strictes que dans le reste du monde et de nombreux titres ne seront pas disponibles au lancement de la PS5. Sont confirmés pour le moment Sackboy : A Big Adventure, Ratchet & Clank : Rift Apart et Genshin Impact, tandis que les jeux de la PlayStation Plus Collection seront amputés de comme Days Gone, The Last of Us Remastered ou encore bien encore God of War. Des jeux développés par des studios locaux feront en revanche surface sur PS5, PlayStation ayant donné son soutien à de nombreux studios chinois.