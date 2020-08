PS5 : des nouvelles rumeurs concernant le prix de la console

Nos confrères de Bloomberg ont pu s'entretenir avec divers analystes après la publication des résultats financiers de Sony, et l'un d'entre eux a donné une fourchette de prix concernant la PS5. L'estimation vient de Damian Thong, analyste pour Macquarie Capital, et elle se montre plutôt conservatrice. Selon lui, la PS5 avec lecteur serait affichée à 500 dollars, tandis que la version digitale (sans le lecteur Blu-Ray donc) serait vendue à 400$. Avec une telle différence de prix, on imagine que la seconde machine pourrait avoir les faveurs des joueurs, Sony ayant annoncé que 75% des ventes de jeux sur le dernier trimestre ont été effectuées en digital. Avec un tel tarif, l'analyste explique d'ailleurs que Sony pourrait écouler plus de 6 millions de PS5 (toutes versions confondues) d'ici fin mars 2021.