PS5 : d'après son designer, la console aurait pu être encore plus massive

Aujourd'hui, c'est au tour du designer de la PS5, Yujin Morisawa, de s'exprimer dans le cadre d'un entretien accordé au Washington Post . Selon lui, les dimensions de la bête auraient pu être plus importantes. "Au début, je ne savais à quoi m'attendre, répond-il quand on lui demande s'il a ressenti le besoin d'en faire une console plus petite. Je savais qu'elle allait être plus grosse car j'étais au courant de la puissance qu'elle allait dégager ; du coup, j'étais conscient du volume d'air à faire circuler et de l'espace nécessaire pour le dissipateur thermique. Quand j'ai commencé à dessiner, la PS5 était plus énorme même si je ne savais pas ce que comptait faire l'ingénierie. Quand j'y repense, c'est amusant qu'ils m'aient dit qu'elle était trop imposante. Du coup, j'ai du revoir ses dimensions à la baisse par rapport à la première ébauche."Avant d'ajouter : "Nous avons souhaité qu'elle soit plus petite, et je pense que c'est la taille parfaite. Si je l'avais faite plus fine, l'air aurait eu plus de mal à circuler, et ça aurait pu gêner le joueur. Je trouve que les lignes sont parfaites, et j'ai essayé d'atteindre la taille parfaite." Durant la même interview, Morisawa-san affirme qu'il n'a pas de préférence quand au positionnement de la console ("j'adore les deux"), et que même si l'idée de faire de la PS5 le successeur de la PS4 sur le plan du design a traversé son esprit, lui et le constructeur japonais ont préféré proposer des courbes diamétralement différentes. Enfin, il assure ne pas avoir été vexé par les nombreux memes dont la console a fait l'objet lorsque son design a été dévoilé. "Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose, s'amuse-t-il. Je trouve plutôt que c'est de la bonne énergie."La PS5 est attendue en France pour le 19 novembre prochain, alors qu'elle sortira dans deux jours au Japon, aux Etats-Unis, et même en Nouvelle-Zélande.