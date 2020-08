PS5 : autonomie, compatibilité PSVR, des nouvelles rumeurs sur la manette DualSense

Pour attaquer cette semaine sereinement, on vous propose de découvrir tout un tas de rumeurs qui ont animé le weekend sur Reddit au sujet de la manette DualSense de la PS5. Ces nouvelles infos nous viennent donc de l'utilisateur viper_on_fire, sachant que cette source a également posté cette vidéo de la DualSense, ce qui nous pousse a donner un peu plus de crédit que d'habitude à ce qui est dit, mais comme vous le savez, il vaut mieux prendre tout ceci avec des pincettes.

Concernant l'autonomie, le post Reddit nous explique que la manette DualSense offre entre 3 et 4h de durée de vie supplémentaire par rapport à la DualShock 4. On imagine que Sony a probablement équipé le pad de la PS5 d'une batterie plus conséquente pour alimenter les nouvelles features dont les fameuses gâchettes à résistance variable. Bien sûr, on ignore dans quelles conditions les essais ont été menés (une utilisation intensive, ou plutôt économique), mais il nous semble logique que la DualSense n'ait pas besoin d'être rechargée aussi souvent que sa devancière.

En ce qui concerne la compatibilité PSVR, le post nous réserve une petite surprise. La DualSense étant équipée d'une Lighbar bien plus petite, et nettement moins lumineuse que la DualShock 4, l'auteur nous explique que la manette n'est tout simplement pas compatible du tout avec le PSVR. Reste à savoir si Sony prépare une nouvelle version de son casque de réalité virtuelle qui n'aurait plus besoin de ces barres lumineuses, ou si une autre solution est envisagée.

Pour se consoler, on notera tout de même que la prise en main du périphérique semble excellente. L'auteur du post nous explique que la DualSense est bien plus agréable à tenir que la DualShock 4, et qu'elle surpasserait même la manette Xbox One. Les boutons R1 et L1 ne cliquent plus, tandis que les gâchettes R2 et L2 sont décrites comme bien plus dure a enfoncer, même lorsque le système des points de tension variables n'est pas utilisé. Les boutons principaux sont pour leur part rigoureusement identiques à ceux de la DualShock 4, tandis que le pavé tactile semble être plus précis, avec un clic plus prononcé lorsqu'on appuie dessus.